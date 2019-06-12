العراق: نعمل على تنسيق المواقف مع سلطنة عُمان

بغداد (العراق)/ أمير السعدي / الخليج 365

وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، ونظيره العماني يوسف بن علوي، في مؤتمر صحفي من بغداد:

- الحكيم: نسعى لتوطيد العلاقات مع السلطنة على أعلى المستويات.

- الحكيم: العراق وعُمان سيوقعان مذكرات تفاهم مشتركة تتعلق بالجوانب السياسية.

- بن علوي: نسعى بوزارتي الخارجية لتوطيد العلاقة بشكل يجعلهما قوة سلام في المنطقة.

- بن علوي: نشعر بالارتياح الكبير لعودة العراق إلى دوره الطبيعي ومكانته.

قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الأربعاء، إن بلاده ستعمل على تنسيق مواقفها مع سلطنة عُمان، داخل الجامعة العربية وخارجها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الحكيم مع نظيره العُماني يوسف بن علوي، بالعاصمة بغداد، التي وصلها الأخير في وقت سابق الأربعاء، في زيارة غير معلنة المدة.

وقال الحكيم في المؤتمر الذي أعقب اجتماعًا بين الطرفين: "ناقشنا مع الوزير العُماني الأوضاع في فلسطين والأزمة السورية والمنطقة بشكل عام، والقضايا التي تخدم مصلحة البلدين".

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وأضاف: "نسعى لتوطيد العلاقات مع السلطنة على أعلى مستويات، وسنطرح القضايا التي نالت تفاهمات مشتركة داخل الجامعة العربية لمناقشتها".

وأشار إلى أن "العراق وعُمان سيوقعان مذكرات تفاهم مشتركة، تتعلق بالجوانب السياسية، وتنسيق المواقف داخل الجامعة العربية، وخارجها".

بدوره، قال وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي: "نسعى سويا في وزارتي الخارجية العراقية والعمانية لتوطيد العلاقة بشكل يجعلهما قوة سلام في المنطقة".

وأضاف: "نشعر بالارتياح الكبير لعودة العراق إلى دوره الطبيعي ومكانته، فعندما يكون العراق في الإطار العربي، يكون قويا".

وتهدف زيارة بن علوي إلى العراق، لتعضيد الجهود التي تقودها بغداد ومسقط، من أجل احتواء التصعيد الإيراني الأمريكي، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.