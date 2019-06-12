فلسطين تدين قرار "مولدوفا " نقل سفارتها من تل أبيب للقدس

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، قرار رئيس وزراء مولدوفا، بافل فليب، نقل سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن القرار "انتهاك فاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة".

وقالت إن "فليب أقدم على هذه الخطوة ليبيع موقف بلاده لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، مستغلا الغموض السياسي في بلاده ليحتمي بالدعم الأميركي والإسرائيلي".

وأضافت "الخارجية" إن رئيس وزراء مولدوفا، "ورط بلاده في مخالفة القانون الدولي والشرعية الدولية، لكي يبقى في الحكم أو ليحظى بالدعم الأميركي والإسرائيلي".

Advertisements

بدورها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن قرار مولدوفا "غير قانوني واعتداء سافر على الشعب الفلسطيني، وعلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وطالبت في بيان باسم اللجنة التنفيذية، الاتحاد الأوروبي بوقف إجراءات اندماج مولدوفا في الاتحاد الأوروبي إلى أن تعود عن قرارها، وتتبنى مواقف تنسجم مع القانون الدولي ومواقف الاتحاد الأوروبي فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأمس أعلن "فيليب" نقل سفارة البلاد لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، ثم نقل السفارة إليها.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، في 1967، ولا ضمها إليها، عام 1981.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.