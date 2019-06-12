مؤتمر لعلماء دين بغزة: ورشة البحرين "جريمة" تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

غزة / مصطفى حبوش / الخليج 365

اعتبر دعاة وعلماء دين في قطاع غزة، الأربعاء، أن الورشة الاقتصادية التي ستعقدها الولايات المتحدة في البحرين "جريمة دينية وسياسية ووطنية وإنسانية"، تهدف إلى "تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها لمشاريع إنسانية".

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته "رابطة علماء فلسطين" (غير حكومية) بمدينة غزة، تحت عنوان "علماء فلسطين في مواجهة صفقة ترامب"، بمشاركة أكثر من ٢٠٠ داعية إسلامي وعالم دين من قطاع غزة.

وقال رئيس الرابطة، مروان أبو راس، في البيان الختامي للمؤتمر، إن "مؤتمر البحرين الذي تعتزم واشنطن عقده نهاية الشهر الجاري، جريمة دينية وسياسية ووطنية وقومية وإنسانية، ويهدف إلى مقايضة حقوق الشعب الفلسطيني بالرخاء الاقتصادي، وتصفية قضيتنا وتحويلها إلى مجرد مشاريع اقتصادية وإنسانية".

ودعا أبو راس الشعوب العربية والإسلامية إلى "دعم المقاومة بكل أشكالها والانحياز إلى مصلحة الشعب الفلسطيني".

وشدد على تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام ١٩٤٨.

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وطالب جميع الأطراف الفلسطينية بضرورة تحقيق "وحدة وطنية حقيقية وإنهاء جميع مظاهر الانقسام".

من جانبه، قال الدكتور يونس الأسطل، عضو الرابطة، في تصريح خاص لمراسل وكالة الخليج 365، إن الرسالة التي يهدف العلماء توصيلها للعالم، من هذا المؤتمر، هي أنه "لا يمكن أن يتم تمرير صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف: "العلماء من جميع الأطياف السياسية والدعوية بغزة أكدوا على أنهم متشبثون بقضيتهم ومقدساتهم وتحرير القدس والمسجد الأقصى من الاحتلال".

وأشار الأسطل إلى أن المؤتمر يهدف أيضا للتأكيد على ضرورة استمرار المقاومة ضد الاحتلال بجميع أشكالها حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة.

ومن المقرر أن تعقد ورشة عمل اقتصادية بالعاصمة البحرينية المنامة في 25 و26 يونيو الجاري، دعت إليها الولايات المتحدة، لبحث الجوانب الاقتصادية لـ "صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.

وتلاقي الورشة رفضا رسميا من القيادة الفلسطينية، والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث يتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبرى لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.