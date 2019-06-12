البرلمان_العربي: استهداف الحوثيين لـ #مطار_أبها “جريمة حرب”

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، إن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف اليوم الأربعاء مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية من قِبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية والذي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء من جنسيات متعددة بينهم نساء وأطفال، يُعد جريمة حرب .

وقال رئيس البرلمان العربي إنه يُدين ويستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان، ويطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف ميليشيا الحوثي الإنقلابية كجماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءاً كانوا دولاً أو جماعات، وعلى وجه الخصوص إلزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية.