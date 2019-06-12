مستشفى_عسير يؤكد: خروج مصابي هجوم #مطار_أبها

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد مدير مستشفى عسير خالد بن عايض عسيري خروج جميع الحالات التي وصلت إلى المستشفى إثر الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف مطار أبها.
كانت قيادة التحالف قد أعلنت عن تعرض مطار أبها الدولي لعمل إرهابي.
وأعلنت المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) -على حد زعمها- ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.
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