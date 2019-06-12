إيران.. انفجار يلتهم 3 أقسام من منصة غاز ويوقف إنتاجها

صحيفة الخليج الالكترونية

نقلت قناة “آر تي” الروسية عن وكالة الأنباء الإيرانية “فارس”، أن الانفجار الذي وقع اليوم الأربعاء في منصة لاستخراج الغاز في مياه الخليج، جرى تحديداً في حقل “فارس” داخل المنصة رقم 9.

وأفادت الوكالة أن “النيران اندلعت في الأقسام 6 و7 و8 منها، مما أدى إلى وقف استخراج الغاز فيها”.

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وأضافت أن 14 عاملاً كانوا على متن المنصة نُقِلوا على الفور على متن مروحية إلى مدينة عسلوية جنوبي إيران.

وأشارت “فارس” إلى أن عمليات تبريد المنصة لا تزال مستمرة باستخدام سفن مكافحة الحرائق.