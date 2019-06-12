شكرا لقرائتكم لبنان: سياسيون يشيدون بكلام الحريري... كلام رجل دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 15 ساعة في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 01:03

لاقى كلام رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي أطلقه خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الثلثاء) في السرايا الكبيرة استحسانا وتأييدا لدى العديد من الشخصيات السياسية. وأكّد ​رئيس الجمهورية​ السابق ​ميشال سليمان​، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "كلام رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ فيه مصداقية بنظر الشعب اللبناني، يجب معالجة الاشكالات التي طرحها بشجاعة أدبية، كما يجب معالجة الأمور التي لم يتطرق اليها".



واشار نائب رئيس البرلمان اللبناني ​ايلي الفرزلي​ الى أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ مستهدف اليوم من الاصدقاء قبل الخصوم وهذا ما عبرت عنه مقدمة اخبار ​تلفزيون المستقبل​ قبل ايام"، مشيرا الى ان "اطلالة الحريري اليوم اتت في موقعها الطبيعي".

ورأى الفرزلي أن "كل مراهنة على اسقاط ​التسوية الرئاسية​ تعني مراهنة على دفع الامور نحو تخريب البلد"، مشددا على ان "تمسك الحريري بالتسوية هو امر ايجابي".

مكاري للحريري: "صار الوقت" لبق البحصة

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وغرد نائب رئيس البرلمان السابق فريد مكاري عبر تويتر قائلا: "‏كلام الرئيس الحريري اليوم كلام رجل دولة عن ممارسات من لا يفقهون شيئاً في الدولة. كلامه كان "كلام الناس"، فقد "صار الوقت" لبق البحصة".

وقال عضو "كتلة المستقبل" النائب وليد البعريني: "تحية إكبار لدولة الرئيس سعد الحريري الذي أثبت بخطابه أنه رجل دولة بإمتياز يعمل لأجل لبنان. نثمن مواقفه الواضحة للبنانيين جميعا، ورسالته لأهلنا السنة بشكل خاص، خصوصا لجهة تأكيده ما سبق وذكرناه منذ أيام بضرورة التمسك بالتسوية، فالبديل عنها هو المجهول الذي يأتي على حساب لبنان".

وغرد عضو الكتلة ذاتها طارق المرعبي: "يسلم تمك دولة الرئيس سعد الحريري رجل الدولة والمضحي الاول من اجل لبنان".

أما وزير العدل السابق أشرف ريفي فقال: "جنبلاط والقوات والكتائب هم حلفاء استراتيجيون للحريري أما جبران باسيل فهو حليف آني".