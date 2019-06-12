شكرا لقرائتكم الإعلان عن مناورات فرنسية لبنانية مشتركة بعد رسو حاملة مروحيات وفرقاطة في بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 17 ساعة في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 11 يونيو 2019 / 22:37

أعلنت السفارة الفرنسية في بيروت أمس أن حاملة مروحيات وفرقاطة تابعتين للجيش الفرنسي سترسوان في المياه اللبنانية بدءا من غد الخميس على أن تجريا مناورات مشتركة مع القوات المسلحة اللبنانية.



Advertisements

وجاء في بيان السفارة الفرنسية أنه "ابتداءً من يوم الخميس 13 حزيران (يونيو) سترسو حاملة المروحيات البرمائية Dixmude والفرقاطة Guépratte في بيروت لبضعة أيام.

أضافت: "وبعد رسو السفينتين، سيتم تنظيم مناورة جوية-بحرية وبحرية، في المياه اللبنانية وعلى الأراضي اللبنانية. تهدف هذه التمارين إلى الارتقاء بكيفية القيام بأعمال مشتركة بين القوات المسلحة الفرنسية واللبنانية. سيسمح انتشار هاتين السفينتين الحديثتين والمتعددة الاستخدامات بتوفير التدريب وتبادل الخبرات في سياق تعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا في مجال الدفاع، لا سيما في المجال البحري".

وأوضحت السفارة أن تمرين "الأرز الأزرق" يعتبر جزءا من الإطار الأوسع لتعزيز التعاون مع لبنان في مجال الدفاع، وهو أحد شركاء فرنسا الرئيسيين في المنطقة. يترجم هذا التعاون العسكري من خلال توفير المعدات والتدريب والتمارين مثل "الأرز الأزرق".

وختمت السفارة: "تقف فرنسا إلى جانب لبنان في تدعيم آليته الدفاعية وتساهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية في معركتها ضد الإرهاب".