الكويت تؤيد السعودية وتصف ما حدث في مطار أبها بـ"التصعید الخطیر"

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وأعربت الخارجیة الكويتية عن "إدانة واستنكار دولة الكویت الشدیدین للاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرض لھا مطار أبھا"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضحت الوزارة أن "ھذا الاعتداء الآثم الذي یستھدف أمن المملكة وأمان شعبھا الشقیق یمثل تصعیدا خطیرا وتقویضا للجھود المبذولة للوصول إلى حل سیاسي".

وتابع بيان الخارجية على "وقوف دولة الكویت التام إلى جانب الأشقاء في المملكة وتأییدھا ومساندتھا لھا في كل ما تتخذه من اجراءات لصیانة أمنھا واستقرارھا".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن "مقذوف معادي حوثي سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي"، مشيرا إلى أنه يجري العمل لتحديد نوعيته.

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وبحسب المالكي، فإن سقوط الصاروخ "أدى إلى إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و(2) طفلين سعوديين، وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار".

وتابع: أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف، وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميلشيا الحوثية الإرهابية، ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع هذه الميلشيا الإرهابية"، مؤكدا أن القصف "قد يرقى إلى جريمة حرب".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في وقت سابق اليوم، قصف مطار في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.