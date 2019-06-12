إعلام: إحباط محاولة انقلابية في السودان على المجلس العسكري الانتقالي

وذكرت الشبكة أنه "تم توقيف 68 ضابطا، حيث يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في السودان".
وأشارت إلى أن "المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط إسلاميون".
وكانت "رويترز" ذكرت أمس أن قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان أعلنت إنها ستعلق حملة عصيان مدني وإضراب عام بدءا من يوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.
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