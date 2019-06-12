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وأضاف دلا، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"،: "لا يخفى على أحد الدور الإسرائيلي في دعم الإرهاب داخل سوريا، وتقديم الدعم اللوجيستي لهذه التنظيمات، حتى هذه اللحظة، خاصة في الجنوب والحدود المتاخمة لكل من الأردن وفلسطين المحتلة، لذلك تحاول اسرائيل دائما الضغط على الجيش العربي السوري، من خلال استهداف مواقع عسكرية سورية، ومراكز بحوث عسكرية وعلمية حيوية، تابعة لوزارة الدفاع".
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وتابع "فمن الواضح أن إسرائيل تريد إطالة أمد الحرب، من خلال استفزاز الدولة السورية؛ لدفعها إلى تبادل إطلاق الصواريخ والاستهداف المباشر في عمق فلسطين المحتلة، ما يسمح لقوى جديدة بأن تعزز من أدوات الصراع لديها واستحضار وسائل جديدة تطيل عمر الاشتباك في سوريا، لذلك الرد الاستراتيجي على اسرائيل يجب أن يكون من خلال القضاء على أدواتها التي تعول عليها في الحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر خبير استراتيجي: الرد على إسرائيل بالشكل التقليدي لا ينسجم مع طبيعة الوضع السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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