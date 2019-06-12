حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي

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الرياض: أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية، أن حركة الطيران في مطار أبها الدولي جنوب السعودية، تسير بشكل طبيعي، بعد هجوم للحوثيين على المطار.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأضاف أنه "سيتم اتخاذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع الميليشيا الإرهابية، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".