دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع Konami تعلن عن وحدة التحكم في الألعاب TurboGrafx-16 mini ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Konami خلال فعاليات E3 عن وحدة التحكم في الألعاب TurboGrafx-16 mini التي تعود للمستخدمين بتجربة كلاسيكية في الألعاب.

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لا تخرج وحدات التحكم في الألعاب القديمة من المنافسة في الأسواق بشكل كامل، حيث تحرص الشركات المصنعة لوحدات التحكم في الألعاب بالعودة بإصدار جديد من وحدات التحكم في الألعاب للمنافسة في الأسواق من جديد.

وشركة Konami هي أحدث الشركات التي قررت العودة من جديد بوحدة TurboGrafx-16 mini التي كشف عنها رسمياً في فعاليات E3، حيث كان إصدار الشركة الأول خلال عام 1989 بالتزامن مع إطلاق Sega Genesis، إلا أن الإصدار الأول من وحدة التحكم في الألعاب TurboGrafx لم يحقق الشعبية الكبيرة بين الأجهزة المنافسة.

في الوقت الحالي لم تقدم Konami تفاصيل حول موعد توفر وحدة التحكم في الألعاب TurboGrafx-16 mini في الأسواق، أو مستوى التسعير الذي ستنطلق به إلى الأسواق، إلا أن الشركة إستعرضت بعض من الألعاب التي تقدم في وحدة الألعاب، والتي تشمل كلاً من:

New Adventure Island

R-Type

Ninja Spirit

Ys Book I & II

Dungeon Explorer

Alien Crush

ومن المقرر أن تكشف الشركة عن عناوين أخرى من الألعاب المقدمة مع وحدة TurboGrafx-16 mini، أيضاً من المتوقع أن تأتي وحدة التحكم في سوق اليابان في البداية، ومن ثم أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية.

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هذا الموضوع Konami تعلن عن وحدة التحكم في الألعاب TurboGrafx-16 mini ظهر على التقنية بلا حدود.