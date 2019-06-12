دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تبدأ شحن مليون هاتف بنظام تشغيل HongMeng OS للمعاينة ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة هواوي لإطلاق نظام تشغيلها الجديد رسمياً لاحقاً هذا العام، واليوم أكد تقرير جديد جاء من Rosenblatt على أن الشركة بدأت بالفعل في شحن مليون هاتف ذكي مع نظام تشغيل HongMeng OS للمعاينة.

يبدو أن هواوي لن تعتمد بشكل كبير على فترة السماح التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية قبل حظر نظام الأندوريد بشكل كامل، حيث بدأت العملاق الصيني بالفعل في إتخاذ خطوات جادة إستعداداً لإطلاق نظام تشغيل جديد للأجهزة المختلفة.

ولقد جاء تقرير جديد مؤخراً ليؤكد على شحن مليون هاتف ذكي بنظام تشغيل HongMeng OS لبدء معاينة النظام وإجراء الإختبارات، حيث أشار التقرير إلى أن النظام الجديد يتوافق مع تطبيقات الأندوريد، كما يأتي بمعايير أعلى لحماية الهواتف الذكية.

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من جانب أخر نشر موقع China Daily تصريحات Yu Chengdong الرئيس التنفيذي لشركة هواوي والتي جاء فيها، “أن شركة هواوي تستعد لإطلاق نظام تشغيلها الجديد رسمياً بين خريف هذا العام أو ربيع العام المقبل كحد أقصى، على أن يتوفر نظام التشغيل على الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، أجهزة التلفاز الذكية، الساعات الذكية من بين أجهزة أخرى”.

لذا نترقب التطورات القادمة لخطط هواوي لإطلاق نظام تشغيلها الجديد HongMeng OS، مع توقعات بتغيير تسمية النظام عند إطلاقه إلى الأسواق العالمية.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تبدأ شحن مليون هاتف بنظام تشغيل HongMeng OS للمعاينة ظهر على التقنية بلا حدود.