دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة كونامي تعيد TurboGrafx 16 إلى الواجهة مع نسخة مصغرة وبألعاب كلاسيكية

أعلنت كونامي خلال معرض حديثها في مؤتمر E3 للألعاب عن جهاز الألعاب TurboGrafx-16 mini والذي يمثل إعادة إطلاق لجهازها الكلاسيكي TurboGrafx-16 الذي انطلق في نهاية ثمانينات القرن الماضي وبداية التسعينات، وسيحمل الجهاز عدة ألعاب كلاسيكية معه.

وبالرغم من أنه لم يحصل على صيت مثل أجهزة أتاري، إلا أنه قدم تجربة لعب مميزة في ذلك الوقت للمستخدمين وخصوصًا في الولايات المتحدة التي شهدت التركيز الرسمي للألعاب هناك.

وستضيف كونامي معه ألعاب؛ R-Type وNew Adventure Island وNinja Spirit وYs Book I & II وDungeon Explorer وبالإضافة إلى Alien Crush.

ونشرت الشركة فيديو ترويجي لجهازها الجديد الذي سيحمل أسماءً مختلفة بحسب المنطقة كما حدث في السابق مع الإعلان عن الألعاب المذكورة، لكنها في نفس الوقت لم تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاقه.

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التدوينة كونامي تعيد TurboGrafx-16 إلى الواجهة مع نسخة مصغرة وبألعاب كلاسيكية ظهرت أولاً على عالم التقنية.