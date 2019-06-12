العربية: إحباط محاولة انقلاب عسكرى فى السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر سودانية، بإحباط محاولة انقلاب عسكرى فى السودان. Advertisements وذكرت المصادر، أن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط إسلاميون.

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