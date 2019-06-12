شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية: الاعتداء على مطار أبها السعودى تصعيد خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية الكويتية، أن الاعتداء الإجرامى الآثم الذى تعرض له مطار (أبها) السعودى، والذى يستهدف أمن المملكة وأمان شعبها، يمثل تصعيدا خطيرًا وتقويضًا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسى.

وأعربت الخارجية الكويتية فى بيان صحفي اليوم الأربعاء، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لذلك الاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرض له مطار أبها السعودي، وأدى إلى إصابة عدد من الأبرياء.

وأكدت وقوف الكويت التام إلى جانب أشقائها في المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها، معربة في الوقت نفسه عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن 26 مدنيًا أصيبوا صباح اليوم؛ جراء سقوط مقذوف معادي "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، والذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

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