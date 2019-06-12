شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: استهداف الإرهاب الحوثى هو تصعيد خطير تم بسلاح إيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحرينى، إن استهداف الاٍرهاب الحوثى لمطار أبها هو تصعيد خطير تم بسلاح إيرانى، مطالبا بموقف دولى صارم تجاه إرهاب الحوثيين.

وقال وزير الخارجية البحرينى عبر تويتر: "‏استهداف الاٍرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني، وأدى الى وقوع إصابات بين الأبرياء".

وتابع بن أحمد: "المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الاٍرهاب الحوثى والدعم الإيرانى المتوفر له".

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وكان المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، أكد أنه صباح اليوم الأربعاء سقط مقذوف بصالة القدوم بمطار أبها الدولى والذى يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح حسب وكالة الأنباء السعودية، أن سقوط المقذوف - حتى إعداد هذا البيان - أدى إلى إصابة (26) شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و (2) طفلين سعوديين، وتم نقل (8) حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.