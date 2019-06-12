شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينيون يطالبون الدول العربية على إعادة النظر فى المشاركة بمؤتمر البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفلسطينيون الدول العربية اليوم الأربعاء، على إعادة النظر فى حضور مؤتمر تقوده الولايات المتحدة يومي 25 و26 يونيو في البحرين وأبدوا خوفهم من أن يضعف أي معارضة عربية لخطة السلام الأمريكية المرتقبة.

والفلسطينيون يقاطعون المؤتمر ويقولون إن خطة ترامب للسلام تميل بشدة على الأرجح لصالح إسرائيل وتقضى على تطلعاتهم لإنشاء دولة فى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن الدعوة لم توجه رسميا لإسرائيل حتى الآن بسبب مناقشات بين واشنطن والبحرين بشأن التشكيل الملائم للوفد الإسرائيلى.

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وحث إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية على موقع فيسبوك "جميع الدول الشقيقة والصديقة للتراجع عن المشاركة" نظرا لما ستحمله تلك المشاركة "من رسائل خاطئة للولايات المتحدة حول وحدة الموقف العربي".

وعلى الرغم من عدم إعلان الخطوط العريضة المحددة لمسودة الخطة فإن مصادر فلسطينية وعربية تلقت إفادة بشأنها تقول إنها تنبذ حل الدولتين.

وتواجه الخطة تأجيلات محتملة بسبب التوتر السياسي في إسرائيل حيث يتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خوض الانتخابات مجددا بعدما فشل في تشكيل حكومة.