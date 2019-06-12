شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية الكويتى يبحث مع السفير الإماراتى تطورات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب وزير الخارجية الكويتى خالد سليمان الجارالله، اليوم الأربعاء، مع سفير الإمارات لدى الكويت صقر ناصر الريسى، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحث الجانبان – خلال اللقاء الذى عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم عبداللطيف العمر - أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين فى مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير الخارجية الكويتى خالد سليمان الجارالله، قد التقى - أمس الثلاثاء - سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، بالإضافة إلى سفراء عمان، والهند ونيبال لدى الكويت.

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