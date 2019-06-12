وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد في شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، أن "مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره".
وأشار إلى أنه "تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد باعتباره أبرز العقبات أمام التنمية"، وفقا لصحيفة "أخبار اليوم".
وأوضح الرئيس المصري أن مصر ستواصل دعمها لمكافحة الفساد على مستوى القارة الأفريقية.
كما أعرب السيسي عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن "انعقاد هذا المنتدى يأتي تأكيدا على أهمية تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال، الذي أصبح يحتل أولوية على مستوى الجهود الوطنية وأجندة أعمال الاتحاد الأفريقي ويحتاج لتكاتف جهودنا".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: الفساد يقف أمام تطلعاتنا لتحقيق التنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.