الخارجية العراقية: نوقع مع سلطنة عمان قريبا مذكرات تفاهم في المجال السياسي

بغداد — سبوتنيك. وقال الحكيم، في مؤتمر صحفي مشترك مع يوسف بن علوي: "سنوقع قريبا مذكرات تفاهم في المجال السياسي"، مضيفا أن المباحثات ركزت على عدة محاور منها العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية، حسب ما نقل التلفزيون العراقي.

وتابع الحكيم موضحا: "تم التطرق إلى القضية الفلسطينية والوضع في سوريا".

من جانبه، قال الوزير العماني:

Advertisements

"ناقشنا العديد من القضايا التي تهم مصلحة البلدين، ونسعى لتوطيد العلاقات على أعلى مستوى".

وأعلن الناطق باسم الخارجية العراقية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على فتح خط جوي بين العراق وعمان، خلال اللقاء بين الجانبين.

وأضاف: "اتفق الجانبان على أهمية الدعم العربي المشترك، وإجراء اصلاحات جوهرية في عمل الجامعة العربية".

كما أعرب العراق عن ترحيبه "بنيّة السلطنة فتح سفارة ببغداد"، بحسب البيان.