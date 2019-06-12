وتابع الحكيم موضحا: "تم التطرق إلى القضية الفلسطينية والوضع في سوريا".
من جانبه، قال الوزير العماني:
"ناقشنا العديد من القضايا التي تهم مصلحة البلدين، ونسعى لتوطيد العلاقات على أعلى مستوى".
وأعلن الناطق باسم الخارجية العراقية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على فتح خط جوي بين العراق وعمان، خلال اللقاء بين الجانبين.
وأضاف: "اتفق الجانبان على أهمية الدعم العربي المشترك، وإجراء اصلاحات جوهرية في عمل الجامعة العربية".
كما أعرب العراق عن ترحيبه "بنيّة السلطنة فتح سفارة ببغداد"، بحسب البيان.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية العراقية: نوقع مع سلطنة عمان قريبا مذكرات تفاهم في المجال السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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