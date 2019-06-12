العسكري السوداني يرفض التحقيق الدولي في أحداث فض الاعتصام أو عودة الإنترنت

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الخرطوم — سبوتنيك. وقال الناطق باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، في مقابلة مع صحيفة "الانتباهة" السودانية، "المجلس العسكري لن يقبل بلجنة تحقيق دولية لأن هذا يمس سيادة البلد، ولأننا نملك جهات قضائية نزيهة ومستقلة وقادرة على تقصي الحقائق"، مؤكدا "إذا طرح علينا سنرفضه ولن نتحاور حوله".
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كانت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة، في السودان، وصلت إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها 3 سنوات.
واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، الأسبوع الماضي، وقامت بفضه بالقوة. وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ الاقتحام إلى 118 شخصا.
وأمس، الثلاثاء، أعلن مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي إلى السودان، مصطفى دقن، موافقة المجلس العسكري الانتقالي على إطلاق سراح السجناء السياسيين، وموافقة قوى الحرية والتغيير على تعليق العصيان المدني، ضمن جهود الوساطة الإثيوبية.
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