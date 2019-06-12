بيان مصري شديد اللهجة بعد استهداف مطار أبها في السعودية

وذكرت الخارجية المصرية في البيان، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، "أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ١٢ يونيو/ حزيران الجاري، استهداف ميليشيات الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف صباح اليوم، مما أسفر عن إصابة ٢٦ شخص من جنسيات مختلفة".

وأضاف البيان "أكدت مصر على وقوفها حكومةً وشعبا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية".

وأعرب البيان عن "تمنيات مصر بسرعة الشفاء للمصابين"، مؤكدا على أن "مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية".

ودعا البيان المجتمع الدولي للعمل على التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.