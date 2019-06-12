برلماني يكشف وجود "سجناء فضائيين" في العراق

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وطالب المعموري في بيان نشرته شبكة "السومرية"، رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
© AP Photo / Hadi Mizban
وتابع "هنالك شبهات فساد تشير إلى وجود سجناء فضائيين ضمن عقود الإطعام".
وأضاف أن "هذه الشبهات تتسبب بإهدار مبالغ مالية طائلة وتضع أكثر من علامة استفهام حول أداء دائرة الإصلاح".
وأوضح أنه دعا مدير عام دائرة الإصلاح للكشف عن الأعداد الحقيقية للسجناء والإفصاح عن مبالغ عقود الإطعام الدقيقة بشكل علني".
كما طالب رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عادل عبدالمهدي بـ"تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتأكد من عدم وجود سجناء فضائيين ومحاسبة كل من يتسبب بهدر المال العام".
يذكر أن كلمة "فضائيين" أطلقت أكثر من مرة في العراق على الأسماء الوهمية غير الموجودة في الحقيقة والموجودة فقط في الكشوفات.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، أعلن في نهاية عام 2014، خلال كلمة له عند استضافته من قبل مجلس النواب العراقي، عن اكتشاف 50 ألف اسم وهمي (فضائي) في 4 فرق عسكرية، خلال شهر واحد، من بين نحو 17 فرقة عسكرية وبـ3 قيادات برية وجوية وبحرية يتكون منها الجيش العراقي الحالي الذي تأسس بعد عام 2003، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
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