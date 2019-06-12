بعد واقعة مدرسة "جيمس ويلنغتون"... رسالة طمأنة من شرطة دبي

وأعلنت الشركة قيام امرأة من جنسية إحدى دول أمريكا اللاتينية في العقد الثالث من عمرها وهي أم لأحد الطلبة استخدمت تصريح دخولها لمدرسة "جيمس ويلنغتون" في شارع الخيل وقامت بفعل مريب ولم تشكل أي خطورة على الطلبة أو موظفي المدرسة.

وأشار الشرطة إلى قيام رجال الأمن بكافة الإجراءات الأمنية اللازمة.

​وقالت الشرطة إنها تتعامل مع واقعة مدرسة "جيمس ويلنجتون" في منطقة البرشاء، مشيرة إلى أن كافة الطلبة بخير.

​وكتبت: "شرطة دبي تطمئن جمهورها بشأن واقعة مدرسة "جيمس ويلنغتون" في منطقة البرشاء الواقعة على شارع الخيل في دبي، وأن عناصر الشرطة تقوم بعمل اللازم وتتخذ كافة الإجراءات، علما بأن كافة الطلبة بخير، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا".