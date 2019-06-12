أنور قرقاش: السودان يمر بمرحلة حساسة

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أبوظبي: أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، الثلاثاء، أن السودان يمر بمرحلة حساسة بعد سنوات ديكتاتورية الرئيس السابق عمر البشير وجماعة "الإخوان". وقال قرقاش في تغريدة على تويتر: "علاقتنا التاريخية والمشتركة والمتميزة مع السودان الشقيق أبدية، وسعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والاستقرار سيستمر". وتابع "خطوطنا ميسرة في التواصل مع كافة الأطراف، ودورنا منظوره وطني وعربي، وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس". وأضاف: "يستمر تواصل الإمارات مع كافة مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي"، مؤكداً على أن "الرصيد الخيّر والمصداقية وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق" الذي يمر بـ"مرحلة حساسة بعد سنوات ديكتاتورية البشير و(الإخوان)".

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