شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صالات مطار أبها السعودى بعد الهجمات الارهابية الحوثية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قناة العربية الإخبارية فيديو من داخل مطار أبها السعودى يوضح استمرار العمل بشكل طبيعي بعد الاستهداف الذى تعرض له المطار من قبل المليشيا الحوثية ظهر اليوم.

وقالت قوات تحالف دعم الشرعية أن الاستهداف أسفر عن إصابة 26 شخصا بينهم نساء وأطفال من جنسيات مختلفة بالمطار.