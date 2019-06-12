شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين استهداف مطار أبها السعودى وتعلن تضامنها مع المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة العمل الإرهابي الذي قامت به ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، والذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، وأسفر عن إصابة 26 شخص من بينهم أطفال ونساء.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تمنياتها بالشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، وأكدت على وقوف مملكة البحرين التام وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، ودعمها التام في كل مساعيها وجهودها الرامية للقضاء على العنف والإرهاب واستتباب الأمن والسلام في المنطقة والعالم.