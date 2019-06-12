شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطيران المدنى السعودية: حركة الطيران بمطار أبها الدولى تسير بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الطيران المدني السعودية أن حركة الطيران في مطار أبها الدولي تسير بشكل طبيعي بحسب قناة العربية الإخبارية.

وأوضحت قناة العربية، أن المصابون فى الهجوم حالتهم مستقرة.

واستهدفت المليشيات الحوثية اليمنية مطار أبها الدولي السعودى، وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (02:21) بالتوقيت المحلى من صباح اليوم الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

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وأوضح أن سقوط المقذوف - حتى إعداد هذا البيان - أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، وتم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.