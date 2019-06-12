شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث إثيوبيا يعلن استئناف محادثات السودان مع تعليق الإضراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مبعوث إثيوبيا أمس الثلاثاء، إن المجلس العسكرى السودانى وجماعات المعارضة اتفقا على استئناف المحادثات بشأن تشكيل مجلس انتقالى، فيما قال تحالف للمعارضة إنه سيعلق حملة العصيان المدنى والإضرابات.

وقال المبعوث الخاص محمود درير للصحفيين في الخرطوم إن المجلس العسكري وافق أيضا على إطلاق سراح سجناء كبادرة لبناء الثقة.

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ووجهت الحملة، التي قتل خلالها العشرات، ضربة لآمال الانتقال إلى انتخابات ديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل في أعقاب أشهر من الاحتجاجات.

وبدأت قوى إعلان الحرية والتغيير يوم الأحد 9 يونيو إضرابا مفتوحا أدى إلى وقف معظم الأنشطة في العاصمة الخرطوم.

وقالت القوى في بيان إنها ستعلق الإضراب بدءا من اليوم الأربعاء حتى إشعار آخر، لكنها شجعت الناس على مواصلة الحشد من أجل أى تحرك آخر محتمل.