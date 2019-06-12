مقتل شخص في انفجار عبوة ناسفة بعفرين السورية

حلب (سوريا)/ الخليج 365

قتل شخص في انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة للجيش السوري الحر في مركز مدينة عفرين شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن عبوة ناسفة تم تثبيتها على سيارة تابعة للجيش السوري الحر، انفجرت الأربعاء، ما أسفر عن مقتل سائق السيارة، وجرح زوجته، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف نقلت الزوجة المصابة إلى مشفى المدينة.

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وأوضحت المصادر إلى تعرض المحلات والبيوت القريبة من مكان التفجير لأضرار مادية (لم يتضح حجمها بعد).

وإثر الانفجار توجهت قوات الأمن في المنطقة إلى مكان الحادث، مشيرة بأصابع الاتهام لمنظمة "ي ب ك بي كا كا" الإرهابية التي سبق وأن نفذت عمليات مشابهة في مناطق سيطرة الجيش الحر شمالي سويا انطلاقا من مدينة تل رفعت الخاضة لسيطرة التنظيم.

وفي شهر آذار/ مارس من العام الماضي حرر الجيشان التركي والسوري الحر مدينة عفرين من الإرهاب ضمن عملية غصن الزيتون.

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