"حماس" تستهجن مشاركة دول عربية بورشة البحرين

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365-

استهجنت حركة "حماس"، الأربعاء، موافقة بعض الدول العربية، على المشاركة في الورشة الاقتصادية بالبحرين، المزمع عقدها يومي ٢٥ و٢٦ من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه:" تستهجن حماس موافقة بعض الدول العربية على المشاركة في ورشة البحرين، بما يتناقض مع الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لهذه الورشة".

وأضاف:" ورشة البحرين إحدى خطوات تنفيذ خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم (صفقة القرن)، والتي ستؤدي في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية".

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وطالب بمقاطعة هذه الورشة، وأي مواقف وخطوات من شأنها التطبيع مع إسرائيل، أو المساس بالحقوق الفلسطينية، كما قال.

ومن المقرر أن تعقد ورشة عمل اقتصادية بالعاصمة البحرينية المنامة في 25 و26 يونيو الجاري، دعت إليها الولايات المتحدة، لبحث الجوانب الاقتصادية لـ "صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، الثلاثاء، إن مصر والأردن والمغرب أبلغتنا بأنها ستحضر مؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام" في المنامة، حسب ما نقله عنه إعلام امريكي.

وتلاقي الورشة رفضا رسميا من القيادة الفلسطينية، والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث يتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبرى لإسرائيل.

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