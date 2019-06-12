الطيران المدني السعودية: الحركة في مطار أبها تسير بشكل طبيعي

الرياض / طارق خالد / الخليج 365

قالت هيئة الطيران المدني السعودية، الأربعاء، إن حركة الطيران في مطار أبها الدولي (جنوب) تسير بشكل طبيعي.

جاء ذلك، في بيان للهيئة عقب استهداف الحوثيين للمطار بصاروخ "كروز"، نتج عنه إصابة 26 شخصا، حسب بيان للمتحدث باسم تحالف دعم الشريعة في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي.

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وهذا ثاني استهداف لافت من الحوثيين للداخل السعودي، بعد شهر من تعرض محطتي ضخ نفط لهجوم أعلن "الحوثي" مسؤوليته عنه، وهو أحد أسباب المملكة، دعت لأجلها عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين لبحث "تهديدات" تمس المنطقة.

وبشأن الهجوم الحوثي الجديد، أوضح المالكي، أنه "عند الساعة (02:21) من صباح اليوم (الأربعاء) سقط "مقذوف" معادٍ على صالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.