الأردن.. الإفراج بكفالة عن وزير سابق متهم بقضية "السجائر"

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، إخلاء سبيل الوزير السابق منير عويس، أحد المتهمين بقضية الفساد الكبرى، والمعروفة إعلامياً بـ "مصنع السجائر".

وحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، وافقت المحكمة على إخلاء سبيل عويس، بكفالة مالية قدرها 100 ألف دينار (140 ألف دولار)، مع إبقاء شارة الحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وحسب المصدر ذاته، فقد جاء قرار إخلاء السبيل بناءً على طلب من محامي المتهم بتكفيله صباح الأربعاء.

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وأثارت قضية "مصنع السجائر" جدلا واسعاً في البلاد، جرى على إثرها توقيف 54 متمهاً (أفرادا وشركات)، أبرزهم المتورط الرئيس عوني مطيع، الذي سلمته السلطات التركية للأردن، بعد القبض عليه في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

كما تضمنت اللائحة الوزير الأسبق منير عويس، ومدير عام الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود.

وجرى تحويل القضية لمحكمة أمن الدولة، ولا زالت جلسات النظر فيها مستمرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.