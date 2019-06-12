التحالف العربي يعلن تعرض مطار "أبها" السعودي لـ"عمل إرهابي"

الرياض / الخليج 365

- التحالف أفاد أن الهجوم أسفر عن إصابة 26 شخصًا جراء "مقذوف معاد" حوثي.

- "أضرار مادية بصالة المطار السعودي الدولي"، و"الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف".

- إعلان التحالف يأتي عقب لحظات من إعلان جماعة الحوثي، استهداف المطار السعودي بصاروخ "كروز".

- الاستهداف هو الثاني اللافت للداخل السعودي، بعد نحو شهر من تعرض محطتي ضخ نفط لهجوم.

- المتحدث باسم التحالف اتهم إيران بدعم "الإرهاب العابر للحدود".

أعلن التحالف العربي، الأربعاء، تعرّض مطار "أبها" الدولي في السعودية إلى "عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي".

وأفاد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن الهجوم أسفر عن إصابة 26 شخصًا من جنسيات مختلفة.

واتهم "المالكي" إيران بدعم "الإرهاب العابر للحدود" في إشارة لاتهامات متكررة بدعمها لجماعة الحوثي.

وهذا ثان استهداف لافت من الحوثيين للداخل السعودي، بعد نحو شهر من تعرض محطتي ضخ نفط لهجوم أعلن "الحوثي" مسؤوليته عنه، وهو أحد أسباب المملكة التي دعت لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين لبحث "تهديدات" تمس المنطقة.

وانتهت القمتان التي أجرتها نهاية مايو/ أيار المنصرم، إلى إدانة وانتقاد إيران ودعمها للحوثيين وتدخلاتها بالمنطقة، وهي اتهامات عادة ما نفتها طهران.

وبشأن الهجوم الحوثي الجديد، أوضح ، أنه "عند الساعة (02:21) من صباح اليوم (الأربعاء) سقط مقذوف معادٍ بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

ووصف المالكي الهجوم بـ"العمل الإرهابي"، مضيفًا أن "سقوط المقذوف حتى إعداد هذا البيان أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة".

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وأوضح المتحدث باسم التحالف، أن بين المصابين سيدتين إحداهما يمنية وأخرى هندية، وأشار أنه تم نقل 8 حالات للمستسفى جراء إصابات وصفها بالمتوسطة وعلاج 18 آخرين بالمطار.

وأكد وجود "أضرار مادية بصالة المطار السعودي الدولي"، مبينًا أن "الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي".

وذكر أن الحوثيين "المدعومين من إيران أعلنوا المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) على حد زعمهم".

وأوضح أن "هذا يثبت حصول الحوثيين على أسلحة نوعية جديدة واستمرار النظام الإيران في دعم وممارسة الإرهاب العابر للحدود".

وشدد المالكي على اعتزام التحالف اتخذا إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع الحوثيين ومحاسبة "العناصر الإرهابية المسؤولية عن الهجوم الإرهابي"، دون تفاصيل أكثر.

وصباح الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي، استهداف مطار أبها في منطقة عسير جنوبي المملكة العربية السعودية، بصاروخ كروز، وقالت إنه "أصاب الهدف بدقة".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الجماعة إطلاق صاروخ من نوع "كروز"، الذي يحلق على ارتفاعات منخفضة لتجاوز الدفاعات الجوية تجاه المملكة، بحسب مراسل الخليج 365.

وسبق أن أطلق الحوثيون العديد من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار على مواقع سعودية، في حين تعلن الرياض بشكل متكرر اعتراض معظمها في سماء المملكة.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.