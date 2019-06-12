مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يوزع موادا إيوائية في #عدن

الخليج - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 80 خيمة إيواء ومكوناتها من البطانيات والبسط في منطقة بير أحمد بمحافظة عدن، استفاد منها 80 أسرة.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 80 خيمة و480 بطانية و160 بساطا في مخيم بئر فضل بمديرية البريقة في محافظة عدن، استفاد منها 480 نازح متضرر من السيول.

ويأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز التي تستهدف النازحين المتضررين من الأمطار الغزيرة.