ارتفاع #أسعار_الذهب بعد أن بلغت أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة

الخليج - واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن بلغت أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، إذ اندلعت مخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يكبح الإقبال على المخاطرة ويعزز الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1335.34 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ الثالث من يونيو عند 1319.35 دولار في الجلسة السابقة.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1339 دولاراً للأوقية.