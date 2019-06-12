قوات_الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة #الخليل

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من محافظة من الخليل. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة اذنا غرب الخليل واعتقلت الشاب حسان زياد حسان وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته. وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت وجيه عمران الرجبي على حاجز عسكري قرب الحرم الابراهيمي، وراشد يوسف جرادات من بلدة سعير شرق الخليل، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

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