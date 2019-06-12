بالفيديو.. شباب أحوازيون يرفعون صورة #ولي_العهد

صحيفة الخليج الالكترونية تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شبابًا من أبناء الأحواز وهم يرفعون صورة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. ويأتي هذا المشهد بعد أسابيع من المساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية والإمارات للمتضررين من سيول الأمطار.

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