عبدالله آل مخلص يشيد بالتنظيم و سرعة الإنجاز

ابها

أشاد المنشد عبدالله آل مخلص بما حصل لحديقة أبها الجديدة على ضفاف بحيرة السد في مدينة أبها من الأزهار والتطوير والتنظيم في فترة وجيزة، وقال إن حديقة أبها الجديدة كموقع مميز للزوار وهناك خصوصية في جلسات مطلة على بحيرة السد داخل الحديقة ، وأكد بأن المقاهي والمطاعم في الحديقة من اجمل المواقع التي يرتادها الزوار القادمين إلى زيارة أبها.

وأدى المنشد آل مخلص عدد من الألوان والألحان وأخذ الصور التذكارية مع الحضور .

وقدمت ليالي الخليج على مسرح البحيرة بحديقة أبها الجديدة ألوان وعروض استعراضية وفنية إلى جانب مشاركات الفرق الشعبية ومشاركات الأطفال بعروض فنية.

وشهدت الألعاب الترفيهية للأطفال توافد الزوار لشراء التذاكر فيما أشاد الزوار بالألعاب الإلكترونية في الحديقة .

شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات توجه الدعوة لزيارة حديقة أبها الجديدة على بحيرة السد في مدينة أبها ومشاهدة الفعاليات والأنشطة والبرامج على مسرح البحيرة وأكدت بأن ضيف اليوم الشاعر بندر بن عوير وأكدت الشركة المنظمة للفعاليات بأن الدخول مجاني بشكل عام للجميع .