إلى متى يُمكنك الاحتفاظ بالأطعمة في الثلاجة؟

إذا طهوت المعكرونة اليوم فهل تبقى صالحة للأكل بعد يومين، أم سيتحتم علي التخلص منها؟
من المفيد معرفة عدة قواعد تتعلق بفترة حفظ الطعام في الثلاجة. ويتوقف الأمر كله على نوعية الطعام. ولكن حسب عالم الأحياء الدقيقة البروفيسور ديرك بوكمول، فإن أغلب الأشياء ستصلح على الأرجح للبقاء في الثلاجة لأيام قليلة.
ولا يجب أن تبقى المكرونة والشعيرية نودلز، في الثلاجة أكثر من ثلاثة إلى أربعة أيام، أما البطاطس المطهية، فلا تصلح سوى ثلاثة أيام، حتى أن الأرز المطهي لا يجب أن يظل في الثلاجة أكثر من يومين، ذلك لأن هذه الأطعمة تحتوي على النشا المعرضة للغاية بجذب البكتيريا.
ولا يمكن أن تقتل هذه البكتيريا بسهولة بتسخين الطعام، لأنها مقاومة جداً للحرارة. وينصح عالم الأحياء الدقيقة أيضاً بالتخلص من عبوة اللبن المفتوحة أكثر من ثلاثة إلى أربعة أيام.
ولمنع الجراثيم من مرافقة الطعام إلى الثلاجة في المقام الأول، تأكد من وضع الطعام البارد في الثلاجة في أسرع وقت ممكن، بعد ساعتين من طهيه على الأكثر.
وإلا سيزيد احتمال تضاعف البكتريا سريعا.
وعند إعادة تسخين وجبة ما تأكد من فعل هذا لدقيقتين على الأقل على درجة حرارة 70 درجة مئوية.
وينصح بوكمول أيضاً بتنظيف الثلاجة مرة في الشهر على الأقل.
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