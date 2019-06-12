- 1/2
- 2/2
وأصدر مكتب خدمة معلومات الجراد الصحراوي، التابعة للمنظمة الأممية نشرة مكافحة الجراد الصحراوي رقم 488 لشهر مايو/ أيار الماضي، والتوقعات حتى منتصف يوليو/تموز القادم، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
© AFP 2019 / Thierry Zoccolan
ولفتت النشرة إلى أنه المتوقع أن تنخفض أعداد الجراد الصحراوي في التكاثر الربيعي بالمملكة، وأن تنتقل المجاميع والأسراب التي لم يتم اكتشافها أو لا تتم مكافحتها، إلى السودان واليمن والهند وباكستان؛ ليبدأ التكاثر الصيفي مبكرًا في السودان واليمن بسبب الأمطار الجيدة خلال مايو.
وأوضحت الفاو أن بعض الأسراب انتقلت من شرق اليمن إلى المرتفعات الجنوبية بالمملكة العربية السعودية؛ بينما انتقلت أسراب أخرى من المملكة العربية السعودية إلى الأردن، وتمت معالجة 2900 هكتار هناك.
وأشارت النشرة، التي نشرت صحيفة "المدينة" السعودية ملخصا لها، إلى أنه على الحدود السعودية الكويتية، تمت معالجة 15603 هكتارات على مجاميع الدبا والحشرات غير الناضجة، والتي تَكَوّنت من تكاثر حدث خلال الموسم الشتوي الماضي.
وبحسب نشرة الفاو فأن الوضع في شمال إفريقيا "يعد هادئا نسبيا"، حيث تمت المكافحة المحدودة للجراد الصحراوي في وسط الجزائر، بما يُقَدر بـ16 هكتارًا من التكاثر المحلي، كما رُصد وجود نسبي للحشرات البالغة المشتتة في غرب موريتانيا وشمال مالي.
وتوقعت الفاو أن يبدأ التكاثر على نطاق صغير في وقت أسبق من المعتاد في النيجر وتشاد، تليها موريتانيا ومالي؛ وهو ما يتسبب في زيادة أعداد الجراد بعض الشيء؛ مشيرة إلى إمكانية وصول بعض الأسراب إلى شرق تشاد قادمة من الجزيرة العربية.
وفي ساحل البحر الأحمر في مصر، تمت معالجة 3341 هكتارًا على مجاميع للجراد غير الناضج، كما انتقلت مجموعات بالغة إلى المناطق الداخلية في جنوب مصر وشمال السودان، وتمت معالجة 790 هكتارًا.
وذكرت "الفاو" في تقريرها، أن عمليات المكافحة المكثفة في جنوب إيران وباكستان مستمرة، وذلك على مجاميع الدبا والحشرات البالغة وغير البالغة، وأن المساحة المعالجة في إيران تُقَدر بـ346180 هكتارا، وفي باكستان بـ4135 هكتارًا، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير ناتج عن جيلين من التكاثر.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير أممي للسعودية من خطر "لم يسبق له مثيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.