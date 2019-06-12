دبي - بواسطة محمد فارس كريم تطلق خدمة النقل بالحافلات الصغيرة في جدة بتسعيرة تتراوح من 3 إلى 5 ريال © Tech World قدمت بواسطة

بعد أن أطلقت شركة كريم خدمة النقل بالحافلات الصغيرة في جمهورية مصر العربية نهاية العام الماضي حيث لاقت روجاً واستحساناً من الجمهور، نقلت الشركة تجربتها للمملكة العربية السعودية الشهر الماضي عبر تقديمها على خط جدة – مكة، لتعلن اليوم عن توسيع خدمتها لتشمل التنقل الداخلي في مدينة جدة بواسطة تطبيقها “Careem BUS Jeddah” مقدمةً خدمتها بتسعيرة من 3 – 5 ريالات وفقاُ لخطوط السير الموضحة أدناه:

شارع التحلية شمال مدينة جدة :

طريق الأمير سلطان من الجنوب للشمال

طريق الأمير سلطان من الشمال للجنوب

شارع حراء من من الغرب إلى الشرق

شارع حراء من الشرق إلى الغرب

حيث لا تختلف آلية الحجز أوطلب التوصيلة عن روتين الحجز المعروف لدى كريم وذلك بالدخول لتطبيق كريم باص جدة سواء بنسخة الأندرويد أو iOS وتحديد مسار التوصيلة (نقطة البداية ونقطة النهاية)، حيث ستظهر الباصات المتوفرة في المنطقة ليتم اختيار القريبة والمناسبة لوجهة الراكب ثم الضغط على أيقونة يلا “Yalla”، وانتظار وصول الحافلة.

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فيما أشارت الشركة أن طريقة الدفع المتوفرة حالياً هى الدفع النقدي فقط مع التنويه إلى أن خدمات الدفع المباشرة الأخرى عن طريق التطبيق ستكون متوفرة خلال الفترة القادمة.

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