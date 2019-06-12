شابة سعودية تبحث عن مدير لأعمالها لانشغالها بوظيفتها في فيس بوك

بسبب انشغالها في وظيفتها بأشهرموقع للتواصل الاجتماعي في العالم، أعلنت سمر سلطان، الشابة السعودية الوحيدة التي تعمل في موقع ”فيسبوك“، اليوم الأربعاء، عن وظيفة مدير أعمال لإدارة أعمالها الخاصة في السعودية.

ونشرت سلطان إعلانها في موقع ”تويتر“ الذي يستهوي السعوديين أكثر من الموقع الذي تعمل فيه مسؤولةً عن تقديم الاستشارات للشركات المتوسطة والصغیرة، وتعريفھا بكیفیة الاستفادة من خدمات ”فیسبوك“ وموقع ”انستغرام“ لتسويق منتجاتھا.

وقالت الشابة في إعلانها الذي جذب عددًا كبيرًا من المغردين السعوديين، إنها تبحث عن شخص في المنطقة الشرقية التي تنتمي إليها، بشرط أن يكون قادرًا على إدارة أعمالها في السعودية، مشيرةً إلى كون العمل سيكون تحت إشراف والدها، إذ تقيم هي في دولة إيرلندا.

للاسف وصلتني سير ذاتيه كثيره بدون جدوى/كل من وظفتهم لا يملكون الخبره و سرعه البديهه المطلوبه والمهارات التطبيقيه

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وأوضحت سلطان أنها تلقت سيرًا ذاتية كثيرة لراغبين بشغل الوظيفة، لكنها قالت إن ”كل من وظفتهم لا يملكون الخبرة وسرعة البديهة المطلوبة والمهارات التطبيقية“.

ورغم أن سلطان لم تكشف عن طبيعة أعمالها التي تبحث عن مدير لها، إلا أن عددًا من المهتمين بشغل الوظيفة رجحوا أن تكون مرتبطة بالتجارة الإلكترونية، لا سيما تجارة الأثاث، لكونها جزءًا من تخصص الشابة السعودية المقيمة في العاصمة دبلن.

وتحمل ابنة مدينة الأحساء، شهادة الماجستیر في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولیة من إحدى جامعات إيرلندا، بعد أن تخرجت من جامعة الملك فیصل بالأحساء، وقد انضمت إلى ”فيسبوك“، في شباط/ فبراير 2018.

وتنتمي سلطان لجيل من الشباب السعوديين الذين برزوا في قطاع المال والأعمال مستفيدين من دراساتهم الجامعية بتخصصات غير تقليدية بجانب قدرتهم على استثمار وسائل التواصل الاجتماعي، ليصبحوا منافسين لرجال الأعمال التقليديين الذين ينتمون لعائلات ثرية.