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© REUTERS / JONATHAN ERNST
وأشارت الوكالة إلى أن اليابان قامت بعدة خطوات قبل السعى إلى الوساطة بين أمريكا وإيران، وأن آبي أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان في زيارة إلى اليابان في أواخر مايو، جهوده للتواصل مع إيران.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين يابانيين قولهم إن "آبي لن يكون مجرد وسيط، لأن هدف طوكيو هو ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، وهو عامل حاسم بالنسبة لليابان الشحيحة الموارد".
ويتوجه رئيس الوزراء الياباني إلى إيران اليوم الأربعاء، ومن المفترض أن يلتقي، وهو أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ 41 عاما، الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والمرشد الأعلى علي خامنئي خلال زيارته التي تستغرق يومين.
وتستورد اليابان معظم نفطها من منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر استقرار المنطقة أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم ابن سلمان ونتنياهو... رئيس الوزراء الياباني يجري اتصالات قبل زيارة طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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