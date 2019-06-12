دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لعبة سباق السيارات Circuit Superstars تنطلق رسمياً في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلن خلال فعاليات مؤتمر الألعاب E3 مؤخراً عن أحدث ألعاب سباق السيارات Circuit Superstars التي تأتي بتصميم مميز وتنطلق رسمياً في 2020.

تجربة جديدة في ألعاب سباق السيارات كشف عنها في مؤتمر E3 عبر مطوري اللعبة Original Fire، حيث تأتي بتحدي جديد للاعبين في سباق السيارات المصغرة.

ومن المقرر أن تنطلق اللعبة رسمياً في 2020، حيث تقدم للاعبين تجربة تحاكي سباق السيارات مع ميزة صيانة السيارة المصغرة أثناء السباق من خلال فريق خاص بالسيارة لتحاكي سباق السيارات على أرض الواقع.

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وتعد هذه اللعبة أول الألعاب التي طورت من Original Fire، وهي من الألعاب التي ساهمت Square Enix Collective في خروجها إلى مؤتمر E3 عن طريق تشجيع مطورين جدد لإطلاق ألعابهم، حيث ساهمت سابقاً في إطلاق لعبة Forgotton Anne.

يذكر أن اللعبة ستتوفر على أجهزة الحاسب، PS4، منصة Xbox One وأيضاً Nintendo Switch عند إطلاقها رسمياً في 2020.

المصدر

هذا الموضوع لعبة سباق السيارات Circuit Superstars تنطلق رسمياً في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.