شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون إيرانيون: طهران ستطلب وساطة اليابان لتخفيف العقوبات النفطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون إيرانيون لرويترز إن طهران تعتزم طلب توسط اليابان بين طهران وواشنطن لتخفيف العقوبات النفطية المفروضة من الولايات المتحدة.

تأتى تلك التصريحات قبيل زيارة يقوم بها رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى إلى إيران.

وقال مسؤول إيرانى كبير لرويترز "بإمكان اليابان المساهمة فى تخفيف التوتر الجارى بين إيران وأمريكا، كبادرة حسن نية، يجب على أمريكا إما رفع العقوبات النفطية غير العادلة أو تمديد الإعفاءات أو تعليقها (العقوبات)".

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وقال مسؤول آخر "السيد آبى يمكن أن يكون وسيطا مهما لتيسير ذلك".