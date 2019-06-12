شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الملك سلمان يسأل ولى عهد السعودية بأى سن اشتغلت.. وكيف رد الأخير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، حديثا للعاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن العمل وأهميته وكيف أن بعض الأشخاص بدأوا من الصفر كيف أن منهم من بات وزيرا، ملقيا الضوء على نسبة العمالة الأجنبية التى يمكن أن توفرها المملكة إذا عمل كل الشباب والشابات.
وفى الفيديو وجه العاهل السعودى سؤاله لولي العهد، الأمير محمد، قائلا: "أنت يا محمد فى أى مرتبة بدأت"، ليجيب ولى العهد: "في السادسة الله يسلمك"، ليضيف الملك سلمان: "واخوانك اللى قبلك نفس الشيء؟" ليجيب الأمير محمد: "كلهم السادسة الله يحفظك".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الملك سلمان يسأل ولى عهد السعودية بأى سن اشتغلت.. وكيف رد الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.