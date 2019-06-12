الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بصاروخ كروز

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء، استهداف مطار أبها في منطقة عسير جنوبي المملكة العربية السعودية بصاروخ كروز.

وذكرت قناة المسيرة (التابعة للحوثيين)، أن ما سمتها "القوة الصاروخية" للجماعة، تمكنت من إطلاق صاروخ من نوع "كروز" فجر الأربعاء، على مطار أبها الدولي السعودي.

ونقلت القناة عن مصدر في "القوة الصاروخية" أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

وتحدث المصدر عن توقف الملاحة الجوية في مطار أبها عقب استهدافه.

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وحتى الساعة 7:30 تغ لم يعقب التحالف العربي أو الرياض على ما قالته جماعة الحوثي.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الجماعة إطلاق صاروخ من نوع "كروز"، الذي يحلق على ارتفاعات منخفضة لتجاوز الدفاعات الجوية تجاه المملكة، بحسب مراسل الخليج 365.

وسبق أن أطلق الحوثيون العديد من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار على مواقع سعودية، في حين تعلن الرياض بشكل متكرر اعتراض معظمها في سماء المملكة.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.